Neymar si confessa: “Sofferto molto per gli infortuni. La mente fa tanto. Quando è morto Kobe Bryant…”

Spesso al centro di rumors di mercato, questa volta l’asso del Paris Saint-Germain Neymar fa parlare per un’intervista rilasciataa Vogue Man Arabia in cui racconta alcuni momenti duri affrontati nella sua carriera da calciatore rivelando un aspetto inedito del suo modo di essere: “Non c’è niente di peggio per un atleta professionista di un infortunio”, ha detto O’Ney. “Io ho sofferto a seguito degli infortuni nelle ultime due stagioni e ho avuto molti momenti in cui mi sono fatto domande. Credo che almeno metà del successo di un atleta sia nella mente. Se la mente è buona, il gioco scorre in modo più naturale. Altrimenti…”.

KOBE – Parole importanti anche a seguito della recente scomparsa del campione Nba Kobe Bryant: “La sua morte mi ha colpito molto perché le nostre vite avevano molto in comune. Ho incontrato Kobe personalmente tutte le volte che è venuto a Parigi. Quando incontri anche la persona oltre all’atleta, si crea una relazione diversa e con Kobe è stato molto speciale. Lo sport e il mondo hanno perso un ragazzo eccezionale”.

LA DEDICA DI NEYMAR PER BRYANT