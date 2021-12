Non solo Gundongan: anche Khedira e Kramer studiano da allenatori…

I tre calciatori o ex si preparano ad un futuro in panchina

"Mi piacerebbe fare l'allenatore in futuro. Mi piacerebbe sapere se questo lavoro fa per me un domani". Erano state queste le parole di Ikay Gundoganai microfoni di Sky Sports in un Q&A recente. Ed evidentemente il centrocampista del Manchester City ha deciso davvero di compiere il primo passo verso questo nuovo ruolo che potrebbe vederlo protagonista in futuro.

Il calciatore tedesco, infatti, insieme ai campioni del mondo con la Germania del 2004 Sami Khedira e Christoph Kramer ha intrapreso il progetto "Player Pathway, programma lanciato dalla Federazione tedesca per i giocatori in attività o che hanno da poco terminato la carriera da giocatore, per iniziare a studiare da allenatore. Come riportato da Eurosport che cita la Bild, oltre ai tre prima citati, anche il calciatore del Borussia M'Gladbach Lars Stindl ha preso parte al progetto.

Una nuova generazione di mister sta nascendo in Germania e se prenderanno come esempio Low, Klopp e Tuchel c'è da scommettere che si sentirà parlare di loro ancora per tanto tempo...