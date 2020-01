Nuova vita per Eniola Aluko: l’ex Juventus Women sarà ds dell’Aston Villa

A novembre le sue dichiarazioni sull’addio alla Juventus Women e a Torino divennero subito virali, scatenando anche qualche polemica. Eniola Aluko ha deciso di cambiare prima campionato e poi vita. Attaccante classe 1987, è pronta a lasciare il calcio giocato per ricoprire il ruolo di ds all’interno dell’Aston Villa femminile. Una decisione motivata così dalla calciatrice: “Sono molto felice dell’incarico di direttrice sportiva. Sento che è qualcosa per cui sono pronta in questo momento. Sono sempre stata appassionata di calcio femminile, del suo sviluppo e ora voglio aiutare l’Aston Villa a creare un club di successo. E poi sono tornata a casa, dove tutto ha avuto inizio”.