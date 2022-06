Palermo: Mansour, mercato e iscrizione tutto d’un fiato

Le tappe del club rosanero dopo la promozione in Serie B: società, iscrizione al campionato e mercato...

Redazione ITASportPress

La Serie B appena conquistata e una nuova stagione da programmare, tra campo e aspetti societari. Parliamo del Palermo che sta vivendo momenti di grande festa in queste ore dopo la vittoria nella finale playoff contro il Padova e la promozione ottenuta in cadetteria.

SOCIETA' - Il club rosanero si appresta ad un'annata di grande ambizione anche considerando quello che potrebbe essere il corso societario con il potenziale arrivo del Gruppo City al comando. Infatti, nelle scorse ore sono riprese le riunioni e gli incontri per chiudere con lo sceicco Mansour, che vuole portare il Palermo nella galassia del City e puntare a traguardi di alto livello. Il presidente Mirri ieri è stato con i manager del Gruppo e ha fatto una serie di incontri, anche con il d.s. Renzo Castagnini che ha spiegato come lavora e quali possibilità di sviluppo ci sono per il club. Proprio quest'ultimo personaggio è di primaria importanza visto che da lui dipende anche il futuro di mister Baldini che ha già annunciato che senza non proseguirà l'avventura in rosanero.

ISCRIZIONE - Un altro punto sull'agenda palermitana è senza dubbio l'iscrizione al campionato di Serie B. I rosanero, ancora in festa, devono sbrigarsi e hanno tempo fino al 22 giugno per presentre la domanda di partecipazione al campionato. Entro questa data i club dovranno pagare una fideiussione di 800 mila euro, richiedere la licenza nazionale e una serie di altri documenti richiesti dalla Lega.

MERCATO - Infine, viene il mercato con il Palermo, specie se dovesse, come sembra, arrivare il Gruppo City, che punta a rinforzarsi per una futura promozione in Serie A. Il primo step da fare e consolidare il gruppo promozione: Brunori tornerà alla Juve dopo il prestito, ma i rosanero contano di averlo per la cadetteria. Da capire il destino di Floriano, Valente e Soleri mentre resteranno Luperini e Fella.

Ok in mezzo al campo con Dall'Oglio, De Rose e Damiani che dovrebbero restare in squadra. In difesa qualche dubbio in più con Lancini e Marconi in scadenza. Stesso discorso anche per Accardi e Pelagotti.