Palermo-Cittadella, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16:15 per la decima giornata di Serie B.

Redazione ITASportPress

Palermo-Cittadella si gioca questa sera, domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16:15 per la decima giornata di Serie B. Sfida importantissima per la squadra di Corini che non sta vivendo un bel momento con soli 8 punti in classifica. Poco più avanti gli ospiti, con 10.

Palermo-Cittadella, le ultime — Un solo obiettivo per il Palermo: vincere. Lo ha detto a chiare lettere mister Corini: "Concediamo meno delle partite iniziali e questo è un dato importante. C'è una volontà in campo di applicare alcuni principi che abbiamo fatto in allenamento. Sulla partita di domani, abbiamo la consapevolezza di avere la necessità di vincere", le parole in conferenza. Davanti, però, ci sarà una squadra che ha bisogno, allo stesso modo dei rosanero, di fare punti. Per questo si annuncia una sfida molto spettacolare.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Palermo e Cittadella si disputerà domenica 23 ottobre alle ore 16.15 allo stadio Barbera di Palermo. La gara del campionato di Serie B, valida per la decima giornata del campionato, verrà trasmessa da tre emittenti: DAZN, Sky e Helbiz Live.

Su DAZN sarà possibile vedere la gara sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match. Per quanto riguarda Sky sulla piattaforma digitale di Sky e in streaming su Sky Go. Come detto anche Helbiz Live trasmetterà Palermo-Cittadella. Il canale della piattaforma è presente pure su Prime Video. Infine c'è l'opzione Now TV.

Di seguito le possibili formazioni:

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelceauru, Marconi, Mateju; Segre, Saric, Stulac; Elia, Brunori, Di Mariano.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Visentin, Perticone, Cassandro; Carriero, Pavan, Mastrantonio; Embalo, Beretta.