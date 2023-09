Palermo, Corini: “Vittoria importantissima, l’Ascoli ostacolo per tutti”

Finale di gara al cardiopalma per il Palermo che, al 92', riesce a strappare la vittoria sul campo dell'Ascoli grazie al gol di Leonardo Mancuso. Una vittoria estremamente importante per i rosanero di Eugenio Corini, che salgono a quota 10 punti in classifica dopo quattro partite in Serie B. A fine partita, l'allenatore rosanero ha definito questa vittoria come "importantissima", aggiungendo che "l'Ascoli sarà insidioso per tutte le squadre".