Pallone d’Oro 2020 non assegnato, Castagne ‘deluso’: “Lo vincerò l’anno prossimo”

Una notizia storica che condizionerà il panorama calcistico internazionale: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. La decisione è arrivata da France Football che assegna il premio al miglior giocatore dell’anno solare dal lontano 1956. Una scelta dettata dai fatti legati all’emergenza pandemica da Covid-19 che hanno condizionato lo sport e non solo. Tante le reazioni da parte dei protagonisti, quelli attesi e quelli meno attesi… Vedere per credere il simpatico post social di Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, che ha ironizzato sul web dopo aver appreso la notizia.

Pallone d’Oro 2020 non assegnato, Castagne: “Vincerò l’anno prossimo”

La decisione di non assegnare l’ambito trofeo ha fatto molti scontenti. E se da una parte c’è chi, come il Barcellona, ha voluto scherzare commentando “Comprendiamo la decisione, tanto tutti sanno chi è il migliore”, in riferimento a Lionel Messi. Ecco che dall’altra parte c’è il terzino dell’Atalanta Timothy Castagne che scherzando ha ‘esagerato’: “Niente di grave, lo vincerò l’anno prossimo allora”. Un messaggio su Twitter che ha già collezionato una valanga di like. L’ambizione non gli manca di sicuro…

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DEL CALCIATORE