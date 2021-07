Papu Gomez, la Copa America sulla gamba: spunta il tatuaggio…

L'argentino ha deciso di rendere indelebile sulla gamba la vittoria del trofeo con la Nazionale

Un successo che difficilmente verrà dimenticato, quello dell' Argentina in Copa America nella finalissima contro il Brasile. L'Albiceleste ha conquistato l'ambito trofeo vincendo 1-0 grazie alla rete di Di Maria. Una vittoria che è stata frutto di un grande percorso dove oltre al sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi, è stato protagonista anche Alejandro Papu Gomez . L'ex Atalanta, ora al Siviglia, ha preso parte in modo attivo al trionfo dei suoi e ha voluto rendere indelebile quanto accaduto. In che modo? Con un super tatuaggio sulla gamba.

Esattamente come fatto da Di Maria qualche tempo fa, ecco che anche il Papu ha optato per un tatuaggio del trofeo mostrato con orgoglio in una storia su Instagram e, successivamente, anche in modo indiretto nel corso di un selfie con sua moglie Linda in palestra.