Pelé allo scoperto: “Per la mia età sto bene. Accetto i miei limiti fisici”

Dopo le parole del figlio che hanno scosso il mondo dello sport e non solo, parla in prima persona Pelé. L’ex fuoriclasse brasiliano è uscito allo scoperto per rispondere alle sue condizioni fisiche e psicologiche. Come riporta la BBC, il 79enne ha fatto chiarezza: “Sto bene e continuo ad accettare le mie limitazioni fisiche nel modo migliore possibile. Intendo continuare a far rotolare il pallone”. E ancora in riferimento anche al girare il documentario sulla sua vita, Pelé ha risposto: “Intendo portare avanti gli impegni presi. Ho buone e cattive giornate come tutte le persone della mia età. Non ho paura, sono determinato in quello che faccio”.