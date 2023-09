Piaceva a Inter e Milan ma l’alcol lo ha divorato: Milevskiy è grave in ospedale

L'ex attaccante della Dinamo Kiev e della nazionale ucraina Artem Milevskiy è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi con l'alcol. Il suo ex compagno di squadra Alexander Aliev ha riferito del ricorso alla struttura ospedaliera attraverso un post sui social. “Grazie a Dio, siamo riusciti a ricoverarlo in ospedale. È lì già da cinque giorni. La condizione è, ovviamente, molto grave. I medici stanno cercando di salvagli la vita" -riporta Sport24.ru. Recentemente, il 38enne Milevskiy ha cominciato ad apparire sempre più sui social network in uno stato di ebbrezza. Molti suoi ex compagni di squadra hanno cercato di prendere posizione per farlo desistere da questa dipendenza ma la situazione è precipitata. Milevskiy è stato sicuramente il talento più puro e folle della nazionale ucraina tanto che gli è stata anche messa l'etichetta di nuovo Shevchenko. Inter, Bayern e Milan sono state le squadre che hanno cercato di portare via il calciatore alla Dinamo Kiev dopo il Mondiale tedesco. Tutti sapevano quanto Milevskiy fosse forte, potenzialmente un fenomeno. E allo stesso modo tutti conoscevano il suo punto debole, il mostro che ha divorato lentamente la sua carriera: l'alcol, tanto alcol. E oggi proprio questa dipendenza lo ha portato a combattere un'altra partita, quella della vita.