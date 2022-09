Pjanic: “Juventus molto criticata, si esagera”

Miralem Pjanic ha salutato il Barcellona per iniziare una nuova avventura allo Sharjah , negli Emirati Arabi. Il centrocampista, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha ripercorso la sua avventura in Serie A con le maglie di Roma e Juventus soffermandosi sui rispettivi momenti delle due squadre.

Sulla Juventus , il bosniaco ha detto: "È stato un altro step importante nella mia carriera. Con la Juve ho iniziato a vincere titoli e a giocare le finali di Champions. Con Allegri sono diventato più maturo, anche Sarri è un grandissimo allenatore. La dirigenza all’epoca era perfetta, ho passato quattro anni straordinari e mi sentivo arrivato ad un punto nel quale volevo rimettermi in gioco". Dopo i ricordi, un pensiero sull'attualità bianconera: "La Juventus ora è molto criticata, i giocatori devono prendersi delle responsabilità perché non può essere sempre il mister colpevole. Hanno un allenatore molto valido, a volte le critiche sono esagerate . Si deve ritrovare equilibrio e i giocatori devono capire che bisogna dare di più".

In Italia, però, come noto, Pjanic ha giocato anche alla Roma: "Credo sia stata la scelta più importante della mia carriera. Inizialmente non ero molto convinto di andare in Italia. Loro mi volevano fortemente. Ho passato 5 anni bellissimi, una società e un club straordinario ma purtroppo non abbiamo vinto nulla. Mancava solo la costanza di tenere giocatori, in quel periodo smontavano molto la squadra. La Roma ha meritato di vincere la Conference, ha trovato una stabilità con questa dirigenza. Mourinho sa gestire questa piazza".