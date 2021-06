Pogba ‘assegna’ il Pallone d’Oro: “Se lo vincesse Kanté sarebbe meritato”

Il Polpo si sofferma sul connazionale e la grande stagione fin qui disputata

Subito dopo la finale di Champions League vinta dal suo Chelsea, N'Golo Kanté era diventato protagonista sui social con tanto di campagna per vederlo prossimo Pallone d'Oro . A parlare del suo connazionale, in riferimento proprio alla possibilità di vedergli alzare al cielo l'ambito premio, è stato Paul Pogba , centrocampista della Francia e del Manchester United.

Nel corso di una bella intervista a Eurosport, il Polpo ha elogiato il suo connazionale e compagno di centrocampo con la Francia: "Quello che vorrei dire al mondo intero è che il Kanté che abbiamo visto negli ultimi mesi è sempre stato lo stesso. Si parla tanto delle sue prestazioni ma è sempre stato così bravo. In finale non c’erano Cristiano e Messi, quindi è bello vedere le prestazioni dei centrocampisti o anche dei difensori. Ho detto molto tempo fa che sarebbe stato opportuno, se avesse vinto il Chelsea, che Kanté vincesse il Pallone d’Oro. Sarebbe anche meritato. Si è sempre comportato bene. Non sono sorpreso di quello che sta facendo, sono solo sorpreso che lo stia ancora facendo. Ha sempre giocato partite di questo livello", ha detto Pogba.