Per vincere trofei importanti ogni squadra deve avere un grande portiere. Non fanno gol ma salvano il risultato in momenti delicati del match e spesso dai loro interventi prodigiosi cambia l'andamento della partita. Il sito web FourFourTwo ha stilato un elenco dei dieci migliori portieri del 21° secolo. La top ten è guidata dall'ex portiere della Juventus e della nazionale italiana Gianluigi Buffon, seguito da Iker Casillas. Sul podio anche l'ex Juventus Edwin van der Sar .