Portogallo, il ct sprona Cristiano Ronaldo: “Pensi ai gol per la squadra e all’obiettivo di partecipare al Mondiale per vincerlo…”

Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa dopo aver diramato nelle scorse ore le convocazioni per le prossime sfide del Portogallo. Presente, senza troppe sorprese anche Cristiano Ronaldo che di recente è stato avvolto da diverse critiche dopo l’eliminazione dalla Champions League della Juventus alla quale ha risposto con la tripletta al Cagliari nel turno di campionato successivo alla sfida di Coppa.

Fernando Santos sprona CR7

Come riporta anche A Bola, il ct si è detto convinto che CR7 penserà solo al bene della squadra Nazionale, senza troppa attenzione ai traguardi personali in relazione al record di gol di Ali Daei: “Che io sappia ha un grande sogno, ed è quello al quale stiamo lavorando tutti: partecipare al Mondiale e vincerlo. Questo è l’obiettivo, tutto il resto deve rimanere fuori dalla Nazionale. Sono sicuro che sarà super motivato, a prescindere da quanti gol riuscirà a segnare. Quando gioca per il suo Paese dà sempre qualcosa in più, quindi spero che abbia la sua solita ambizione, senza pensare troppo ai traguardi personali ma solo ai gol che servono alla Nazionale”.