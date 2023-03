Portogallo-Liechtenstein, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera a partire dalle 20:45.

Redazione ITASportPress

Portogallo-Liechtenstein si giocherà oggi, giovedì 23 marzo alle ore 20.45 per la prima sfida di qualificazione al prossimo campionato europeo del 2024. Un match importante per i lusitani, favoriti, che devono iniziare col piede giusto e potranno fare affidamento ancora su Cristiano Ronaldo che si gioca il posto con Goncalo Ramos.

Portogallo-Liechtenstein, le ultime La formazione del Portogallo, guidata dal CT Martinez dopo l'addio di Fernando Santos, torna in campo dopo l'eliminazione subita per mano del Marocco ai quarti di finale dell'ultimo Mondiale disputato. C'è grande attesa per vedere i lusitani all'opera. Come detto ci sarà Cristiano Ronaldo che dovrebbe giocarsi un posto da titolare con Goncalo Ramos. In avanti anche Joao Felix e Bernardo Silva che agiranno appena dietro la punta.

Modulo speculare per il Liechtenstein che proverà a dare fastidio ai più quotati rivali con Hasler e Meier dietro Salanovic.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Portogallo-Liechtenstein, come detto, si giocherà oggi, giovedì 23 marzo all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45.

La sfida valida per la qualificazione ad EURO 2024, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Chi volesse vedere la partita tra Portogallo e Liechtenstein in streaming potrà farlo attraverso Sky Go anche su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, previo scaricamento delle relative app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook. Esiste poi anche l'alternativa NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto CALCIO.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

PORTOGALLO (3-4-2-1): Diogo Costa; Inacio, Antonio Silva, Dias; Cancelo, Otavio, Bruno Fernandes, Guerreiro; Joao Felix, Bernardo Silva; Goncalo Ramos

LIECHTENSTEIN (3-4-2-1): Buchel; Traber, Hofer, Beck; Yildiz, Sele, Luchinger, Goppel; Hasler, Meier; Salanovic