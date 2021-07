Pulisic minacciato di morte dopo video virale con pesce gigante: la denuncia del padre

Il calciatore minacciato da utenti social e animalisti. La denuncia del padre

MINACCIATO - "È in vacanza ma sa cosa sta succedendo sul suo conto", ha esordito il padre di Pulisic. "La durezza delle critiche dopo una partita persa non lo ferisce molto, ma quello che sta accadendo ora sì. Le persone aspettano solo di poter dare sfogo al proprio doio, forse a causa della loro gelosia. Questo lo infastidisce molto". E facendo riferimento al pesce che era tenuto fermo da un amo: "Non si è neppure accorto di quale fosse la situazione, stava solo cercando di divertirsi. La cosa più assurda è che Christian è un tale amante degli animali. Ha cavalli, non vuole vedere gli animali feriti. Sfortunatamente, ha ricevuto minacce di morte al riguardo ed è arrivato al punto in cui le persone dicono che lo vogliono anche in carcere. Le persone aspettano che qualcuno con notorietà faccia qualcosa di sbagliato per criticarlo. È piuttosto idiota come cosa. Ma se non conosci Christian come persona e cosa è successo sulla barca allora devi chiudere la bocca".