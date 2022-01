Ranieri e la morte di Gianni Di Marzio: “Se sono allenatore lo devo a te”

Il mister del Watford e il dolore per la scomparsa del noto ex mister e dirigente sportivo

Una giornata triste quella odierna dove si è venuti a conoscenza della morte di Gianni Di Marzio. Diversi i messaggio che stanno arrivandoda tutto il mondo del calcio per ricordare l'uomo che, di fatto, fu lo scopritore di Diego Armando Maradona. Un pensiero speciale è arrivato, come riportato dall'ANSA, anche da Claudio Ranieri, non certo un nome banale per il pallone italiano e internazionale.