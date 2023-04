Ranking Uefa, la Juventus aggancia e supera il Barça. Inter in top 10

Un'altra giornata di coppe europee se ne va e vede le italiane salire sempre di più in Ranking Uefa. Se grazie alla vittoria contro lo Sporting Lisbona la Juventus sale all'ottavo posto a quota 98.000 - agganciando e superando il Barcellona - il successo contro il Benfica lancia l'Inter in top 10 (89.000). A pari punti con i nerazzurri vi è la Roma, protagonista della sconfitta contro il Feyenoord per 1-0 in terra olandese.