Ravanelli: “Finale Coppa Italia? Mi piacerebbe Dybala lasciasse con un trofeo”

Il commento dell'ex attaccante

Intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della finale di Coppa Italia che andrà in scena oggi tra Juventus e Inter, Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sull'importanza del match soffermandosi su diversi aspetti relativi alle singole squadre.

INTER - Sull'Inter Penna Bianca ha detto: "Essere in corsa per il campionato incide tantissimo. Per l’Inter poter riuscire a vincere un altro trofeo è un altro incentivo e da parte di tutto l’ambiente nerazzurro c’è un grande entusiasmo. Handanovic ha analizzato perfettamente il momento. Questa partita potrebbe essere importante anche per quella crescita che sta cercando di attuare la squadra nerazzurra a livello di mentalità e vittorie. Alzare questo trofeo, al di là di come andrà in campionato, sarà un ulteriore iniezione di fiducia".