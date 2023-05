Real Aversa avvelenato? Il Ragusa querela Emanuele Filiberto

Il presidente dell’ Asd Ragusa Calcio Giuseppe Trapani ha conferito mandato agli avvocati Fabrizio Cavallo e Francesco Guastella per sporgere querela nei confronti del dott. Emanuele Filiberto di Savoia , proprietario della squadra del Real Aversa. Lo si apprende da una nota firmata dall’avvocato Fabrizio Cavallo e da diversi media che riportano la forte e dura reazione del numero uno della società dopo le accuse arrivate dal presidente del Real Aversa che, nelle scorse ore, aveva parlato di "squadra avvelenata" in occasione del match poi perso 6-0 contro i rivali e che è costata la retrocessione ai suoi in Eccellenza.

La querela arriva "per le gravissime affermazioni divulgate al termine del match che si è disputato a Ragusa e che ha visto protagoniste le due formazioni impegnate nei play out del campionato di serie D. La dirigenza del Asd Ragusa Calcio ritiene inaccettabili e deliranti le parole del dott. Emanuele Filiberto di Savoia che lascia intendere che vi sia stato addirittura una sorta di complotto ordito dal Asd Ragusa calcio, che avrebbe portato all’avvelenamento dei giocatori del Real Aversa che per questa ragione avrebbero perso il match in questione".