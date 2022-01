Real Madrid, Benzema: “Psg in Champions? Nessuna paura, vogliamo vincere”

Parla il centravanti francese

FRANCIA - "Le sensazioni al ritorno con la Francia? Erano passati più di cinque anni. Non era un peso, ma una pressione. Penso fosse qualcosa di normale averla. Sono un essere umano, non un robot. Non so neppure se fosse. Era come se fossi osservato... La gente voleva che avessi successo. Quello che sto effettivamente facendo", ha commentato Benzema .

REAL - Sul club e i traguardi di questa stagione: "Vogliamo vincere e anche in Champions contro il Psg. Se vuoi arrivare fino in fondo devi battere tutti. Non abbiamo paura anche se loro sono tra i favoriti per la vittoria finale. Non possiamo fare confronti tra l'attacco del Real e quello del Psg. Posso dire che chi giocherà quella gara sarà in forma e vorrà vincere. Sicuramente non devo andare in Francia per dimostrare qualcosa".