Reggiana-Feralpisalò, probabili formazioni e dove vederla

Reggiana-Feralpisalò si gioca questa sera, venerdì 20 maggio 2022 alle ore 20:30 per il ritorno della gara valida per il playoff Serie C secondo turno nazionale. All'andata era stata la formazione di mister Vecchi ad avere la meglio, per questo oggi i padroni di casa sono chiamati ad una grande prestazione per provare a ribaltare la sfida.

Reggiana-Feralpisalò, probabili formazioni

Queste potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la gara odierna valida per il playoff Serie C di ritorno del secondo turno nazionale:

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Cauz, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Rossi, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana.

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. All. Vecchi.

Dove vedere la partita

Reggiana-Feralpisalò, gara di ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C, è in programma questa sera, venerdì 20 maggio 2022. Il fischio d'inizio della gara che si giocherà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, è previsto alle ore 20:30.

La sfida tra le due formazioni sarà visibile in diretta tv e previo abbonamento su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C. Per chi volesse vedere il match potrà farlo scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Sky ha invece annunciato che il match sarà trasmesso sul canale 252.

Sarà possibile assistere alla diretta live di Reggiana-Feralpisalò anche in streaming. La gara dei playoff sarà visibile su dispositivi mobili dagli abbonati a Eleven Sports e Sky (tramite l'applicazione Sky Go) e su OneFootball, che metterà a disposizione la visione della partita in pay-per-view.