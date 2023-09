Reggina, attacco a Saladini: manifesti con naso da maiale

L'amaro epilogo della esclusione dal calcio professionistico della Reggina non è ancora stato metabolizzato dalla piazza e soprattutto dai tifosi amaranto che hanno individuato in Felice Saladini il responsabile unico di questa debacle sportiva. E questa mattina sono apparsi manifesti in città con il volto con il naso da maiale dell'ex patron e una dedica particolare.

A rivendicare il gesto sono gli stessi esponenti del NFP che in una nota spiegano che si tratta di “Una “buonauscita” guadagnata dopo la sporca operazione di speculazione che ha trascinato la Reggina nel baratro economico e nella vergogna. Un individuo che ancora oggi, mira al profitto tramite ricorsi legali e ben si guarda dal mostrarsi nei momenti e nei contesti più delicati. La patetica apparizione nella sede di Sportitalia ed il suo ultimo tentativo di salvare una barca che lui stesso ha condotto alla rovina, senza mai assumersi nessuna responsabilità, ha solo rimarcato il patetismo di un individuo, che merita solo la “damnatio memoriae”. Siamo consci, che lo sport, per quanto importante, non sia in questo momento storico, la priorità assoluta per questa città abbandonata da Dio, in cui manca ogni genere di servizio, ma è l’ennesima umiliazione che dimostra tra l’altro l’isolamento al quale Reggio Calabria è sottoposta da decenni. Dal capoluogo di Regione, alle università, alle infrastrutture strategiche come l’aeroporto, la città, simbolo della Calabria, è stata infatti sistematicamente sabotata e vilipesa fa tutto il resto della regione. Ulteriore conferma di questo trattamento indegno è il totale disinteresse delle società calcistiche calabresi, contrariamente alla solidarietà pervenuta da quasi tutta Italia. Un’indifferenza che, senza troppi giri di parole, è chiaro segno di disprezzo e di un odio viscerale“.