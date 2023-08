Reggina, calciatori valutano la messa in mora

Momenti bui per la Reggina anche se la speranza di essere riammessi in Serie B è l'ultima a morire. C'è chi è convinto che il prossimo 29 agosto il Consiglio di Stato dia ragione al club amaranto. Intanto si apprende dalla Gazzetta del Sud che la società potrebbe essere a breve messa in mora dai calciatori per gli emolumenti non ricevuti. Va detto che la Reggina, per presentare domanda d’iscrizione, sulla questione stipendi si era messa in regola con il termine perentorio del 20 giugno. È, inoltre, di dominio pubblico il fatto che la squadra sin dall'inizio della preparazione si sia trovata a lavorare in un “Sant’Agata” in cui sono emersi di- versi problemi organizzativi. La Curva Sud intanto hanno indetto per mercoledì prossimo al “Granillo” (ore 20.30) una la manifestazione per ribadire la necessità di far valere il più possibile l’unione d’intenti. Parteciperanno anche molti calciatori e il mister Inzaghi.