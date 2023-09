Reggina, club va a imprenditori di Catania. Il dg sarà Maurizio Pellegrino

Schiarita sul futuro della Reggina. Alle 18 il sindaco f.f Paolo Brunetti ha annunciato a quale soggetto rappresenterà la città nella prossima Serie D in sovrannumero. "Abbiamo ricevuto due proposte nei tempi prestabiliti - le parole del primo cittadino riportate da tuttoreggina.com-. Una La Fenice Amaranto, una della Unicusano e una della Italudo, quest'ultima arrivata alle 15 e qualcosa e doveva essere esclusa, ma é stata allo stesso modo valutata. Alla luce degli approfondimenti, la società che sarà candidata alla FIGC da parte del sindaco é La Fenice Amaranto, che vanta imprenditori siciliani. Abbiamo fatto questa valutazione per un paio di giorni, insieme ad altre associazioni reggine, tra cui i commercialisti. Ho ascoltato tutti i componenti e ho deciso in assoluta serenità, nonostante il bombardamento da parte di siti online e Facebook, non vi nascondo che ho passato tre giorni non bellissimi, dopo aver patito tanto sotto l'aspetto sportivo e mi aspettavo più comprensione, ma ci sono abituato alla pressione. Ho scelto con assoluta serenità e ci tengo che la città lo sappia. Se questa scelta dovesse andare bene mi faranno Re, ma se perderemo tre partite Brunetti sarà considerato buono a nulla. Altrimenti avremmo tenuto un referendum. Non ho nulla da nascondere e non sono sceso a patti con nessuno. A livello di solidità economica le proposte erano identiche, non c’era motivo di dubitare che una fosse più credibile dell’altro. Tutte e due immediatamente hanno firmato i quattro assegni da 100 mila euro. Su Bandecchi sapevamo che era un soggetto con tanti soldi, sull’altra un po’ meno. La proposta delle due era molto simile. Io ho scelto la Fenice perché il progetto è più sviluppato, è un progetto nei tre anni, c’è un business plan dettagliato nelle entrate e nelle uscite, ci sono una serie di riferimenti al Sant’Agata, su come si intende valorizzarlo e sulle figure tecniche già inserite”.