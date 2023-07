Reggina, Ilari arriva in città ma dovrà convincere la tifoseria

Il presidente in arrivo in città. Prevista una conferenza stampa dove dovrà cercare di convincere una piazza che lo ha accolto non con grande entusiasmo.

Redazione ITASportPress

"In attesa della definizione del contenzioso giudiziario che deciderà in quale campionato giocherà la Reggina nella stagione calcistica 2023-2024, la nuova proprietà sta lavorando intensamente al fine di ricostruire la situazione contabile e finanziaria, consapevole della complessità del passaggio delle consegne con la vecchia proprietà, non ancora terminato. La speranza ed il desiderio sono gli stessi che animano tutti i tifosi reggini, ovvero esito favorevole del contenzioso amministrativo e conseguente riammissione in serie B. A quel punto la nuova proprietà agirà subito con fermezza ed impegno, per ripristinare condizioni di sostenibilità di bilancio, rendendo i costi coerenti con l'insieme delle entrate". Questa la situazione in casa Reggina ben descritta in un comunicato ufficiale apparso nelle scorse ore sui canali del club.