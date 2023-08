Reggina, orgoglio amaranto al Granillo: cori contro Saladini, Lega e Gravina

Grande notte al Granillo dove si sono dati appuntamento i tifosi amaranto per mostrare quanto è forte l'orgoglio per la Reggina. Curva Sud strapiena e la Gradinata con famiglie e bambini tutti con sciarpe e bandiere intonando cori per la squadra e per il tecnico Pippo Inzaghi. Calciatori presenti al Granillo che si sono anche emozionati per questa manifestazione di entusiasmo per la Reggina che però rischia di scomparire dal calcio dopo la sentenza del Tar del Lazio. L'ultima speranza per riavere la B è il Consiglio di Stato del 29 agosto. I tifosi stasera hanno tributato fischi e cori di disapprovazione nei confronti della Lega, del presidente Figc Gabriele Gravina e del patron calabrese Felice Saladini. "Figc e Gravina con la nostra fede avete giocato, Reggio Calabria vittima di questo calcio malato", lo striscione eloquente esposto dalla Curva Sud. In un comunicato letto dai tifosi c'era scritto: "Non vogliamo più vedere a Reggio gente come Saladini e Gallo, basta imprenditori sciacalli, basta usare la Reggina come un giocattolo. Saremo a Roma, ci organizzeremo per presentarci in massa. Se sarà Serie D, invece, la affronteremo come già fatto". La manifestazione indetta dalla tifoseria organizzata, ha visto il supporto anche del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un evento animato dai sentimenti più nobili, che ha mirato a salvaguardare il presente ed il futuro dei colori amaranto.