Reggina, Saladini: “15 milioni in 10 mesi. Consiglio di Stato? Credo nella legge”

"Perché l'ho fatto? Sono un calabrese che per quel poco che può fare, vuole fare qualcosa per la sua terra. Invece di stare a parlare come in tanti, l'ho fatto. Ho messo 15 milioni in 10 mesi: 4 quando l'abbiamo salvata, 6 venti giorni fa, un mese e mezzo fa, e gli altri 5 durante l'anno. Se posso dimostrarlo? Certo".