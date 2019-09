Retroscena Boateng: “Ho consigliato a mio fratello di andare alla Juventus…”

Importante retroscena svelato da Kevin Prince Boateng nel corso della sua intervista rilasciata a Sport Bild. Il trequartista o attaccante della Fiorentina ha parlato anche di mercato e di suo fratello Jerome, difensore del Bayern Monaco.

Come noto, il centrale dei bavaresi sembrava essere ad un passo dalla cessione questa estate e tra le squadre interessate c’era anche la Juventus, a causa anche dell’infortunio subito da Giorgio Chiellini. Boateng ha ammesso di aver dato un consiglio molto particolare a suo fratello: “Gli ho detto di andare a giocare nella Juventus”, ha rivelato Kevin Prince. “Sarebbe stato bello vederlo in Italia, in un campionato che è tornato bello e interessante. Gli ho consigliato la Juve perché è il miglior club in Italia, dove si può fare bene. Non mi pare che avrà grandi spazi al Bayern, almeno per quanto si è potuto vedere fin qui”.