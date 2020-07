Ribery derubato, la vignetta de L’Equipe che chiama in causa… Cristiano Ronaldo

Il furto subito nelle scorse ore da Franck Ribery nella sua dimora in provincia di Firenze non è certo passato inosservato. In Italia, così come in Francia. Vedere per credere cosa ‘combinano’ nella redazione de L’Equipe dove è stata dedicata addirittura una vignetta ironica al campione francese e a… Cristiano Ronaldo.

Ribery derubato: la vignetta

Il noto quotidiano francese non poteva far mancare un proprio pensiero sulla vicenda che ha visto coinvolto l’asso della Fiorentina. In modo particolare questa mattina, alle vicende dell’ex Bayern Monaco è stata dedicata una vignetta nella quale si vede il giocatore sconvolto che dichiara: “Mi hanno rubato il Pallone d’Oro e so già chi è. È stato quello spilungone che gioca come numero 9 a Torino”. Il riferimento anche se non viene citato esplicitamente, però, è a Cristiano Ronaldo che nel 2013 vinse il Pallone d’Oro con Ribery classificato terzo nonostante la vittoria della Champions League con il Bayern Monaco. La risposta del poliziotto rappresenta il classico stereotipo dell’italiano un po’ lento a capire: “Va piano”. A quel punto, lo stesso Ribery risponde: “Non mi hanno rubato il piano, ma il Pallone d’Oro!”.

