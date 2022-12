Roberto Martinez pronto a rimettersi in gioco: dopo il Belgio spunta il Messico

Possibile nuova avventura per il CT che ha dato le dimissioni dal ruolo nel Belgio.

La delusione Mondiale col Belgio potrebbe essere subito dimenticata con una nuova avventura. Parliamo del futuro di Roberto Martinez che dopo l'eliminazione dei Diavoli Rossi dopo il girone in Qatar, si è dimesso dal ruolo di CT ma potrebbe presto intraprendere una nuova avventura.

"Questa è la mia ultima partita sulla panchina del Belgio. E' un momento molto emozionante per me ma sono una persona che ama imparare dagli errori. Sono qui da sei anni e adesso è arrivato il momento dell'addio. Mi sono dedicato molto al progetto e lascio una grande eredità". Sono state queste le parole di Roberto Martinez in conferenza stampa subito dopo l'uscita dal Mondiale.