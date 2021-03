Ronaldinho, l’allarme degli amici: “Dopo morte di sua madre ha problemi con alcol”

Non arrivano belle notizie relativamente a Ronaldinho. L’ex stella brasiliana, dopo aver risolto, almeno in parte, i suoi problemi a seguito della scarcerazione dopo l’arresto in Paraguay, starebbe adesso affrontando problemi allo stesso modo seri. La recente morte di sua madre lo avrebbe portato ad un circolo vizioso fatto di abitudini non proprio sane che lo vedrebbero alle prese con problemi di alcol.

Ronaldinho, l’allarme degli amici

Secondo quanto riporta Marca, che cita il quotidiano Extra, l’ex calciatore anche di Barcellona e Milan sarebbe alle prese con grossi problemi dovuti all’utilizzo di alcol. Ad affermarlo sarebbero stati alcuni suoi amici che hanno lanciato l’allarme: “Ogni giorno è una festa. Ronaldinho inizia a bere vodka, whisky, gin al mattino e smette di bere solo il giorno successivo“. “Non è qualcosa che capita solo di recente, ma abbiamo notato che è diventato sempre più frequente questo suo modo di agire dopo la morte di sua madre”.

E ancora: “Ronaldinho non ha cambiato le sue abitudini. Diversi amici di Rio sono andati da lui perché si sente molto solo in quel posto immenso dove vive. Fa grigliate, ma sta sempre distante. Lui ha un cuore enorme ed è sempre generoso con gli amici, ma non tutti lo aiutano e sono dei veri amici”.