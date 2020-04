Ronaldinho: “Sorpreso per l’arresto. La prima cosa che farò appena conclusa la vicenda sarà…”

Parla per la prima volta in assoluto dopo l’arresto in Paraguay l’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho. L’attaccante ex anche di Barcellona e Milan, si è concesso ai microfoni di ABC Color raccontando la sua esperienza con la legge e le giornate in carcere.



FEDE – Si affida alla preghiera Ronaldinho che racconta quanto accaduto e pensa anche al futuro: “La prima cosa che farò appena questa situazione sarà terminata sarà dare un bacio a mia madre Miguelina”, ha detto il brasiliano che sull’arresto, suo e del fratello, ha commentato: “Siamo rimasti totalmente sbalorditi quando abbiamo scoperto che i documenti non erano legali. Da quel momento in poi la nostra intenzione è stata quella di cooperare con i tribunali per chiarire tutto”. Al momento agli arresti domiciliari in Hotel, il talento verdeoro si affida alla fede: “Prego sempre affinché le cose vadano bene e se Dio vorrà tutto questo finirà presto. Per tutta la vita ho cercato di raggiungere il mio livello più alto professionalmente e portare felicità alle persone con il mio calcio”. Una passione e una voglia mostrata anche in carcere con altri altri detenuti: “Giocare a calcio, firmare autografi e fare foto è parte della mia vita. Non avrei motivo di smettere di farlo, soprattutto con le persone che stavano vivendo un momento difficile come me”.