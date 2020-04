Ronaldo: “Coronavirus? Una guerra. Ti fa capire quanto siamo piccoli e vulnerabili…”

Simpatica reunion di campioni in diretta social su Instagram. Insieme a Casillas, Figo, Roberto Carlos e Beckham, ecco anche Ronaldo, il Fenomeno che ha parlato dell’emergenza coronavirus e non solo. Il brasiliano, presidente del Valladolid, si è soffermato su temi importanti relativamente al Covid-19 e alla ripresa del calcio e della vita.

MOMENTO – “È dura. È ancora presto anche se diminuisce”, ha ammesso Ronaldo. “Bisogna tener duro, stare a casa, non uscire, tenere le distanze. È una questione di rispetto per le persone che soffrono e per i medici che sono veramente degli eroi. È una guerra. Vogliamo tornare a vedere il calcio ma è ovvio che oggi la salute è la priorità. Conta solo quella. Bisogna seguire le raccomandazioni degli esperti. Questa emergenza ci mostra come siamo piccoli e vulnerabili e quanto è globale il mondo”. E a livello persona: “Sono a Madrid, non sono riuscito a partire. La mia ragazza è partita una settimana prima della chiusura delle frontiere e non sono riuscito a raggiungerla ma bisogna fare questo sacrificio. Fare la nostra parte”.