Rooney, i guai non finiscono: infortuna con tackle suo calciatore al Derby County

Sono ore davvero bollenti per Wayne Rooney . Se l'allenatore del Derby County è passato alla cronaca per il festino in compagnia di ben tre ragazze , con tanto di filmati e immagini sopra le righe. Anche sotto l'aspetto calcistico, l'ex stella del Manchester United non se la passa affatto bene.

Infatti, come riportato dal Mirror che cita il Telegraph, per l'ex attaccante ci sarebbe stato un altro episodio davvero sfortunato. A causa di carenza di calciatori nella squadra, Rooney è solito, nelle ultime sessioni, allenarsi con il gruppo di giocatori, sia per quanto riguarda la parte in palestra sia, ovviamente, sul campo nelle partitelle. Eppure, proprio durante una di queste sfide col pallone, pare che il tecnico abbia infortunato un suo atleta. In un contrasto per conquistare il pallone, la leggenda inglese sarebbe intervenuta in modo piuttosto duro con un tackle che ha avuto gravi conseguenze. Dietro all'infortunio di Knight, infatti, ci sarebbe il suo tecnico e un intervento sconsiderato che ne avrebbe causato adesso ben 12 settimane di assenza.