Sampdoria, colpo di scena: arriva “offerta vincolante” per l’acquisto

Notizia clamorosa per il futuro della Sampdoria . Dopo giornate di rumors e indiscrezioni arrivano le parole di Matteo Manfredi , socio di Andrea Radrizzani in Gestio Capital-Aser Ventures , il fondo che potrebbe acquistare il club, che parla di "offerta vincolante" presentata.

A Il Secolo XIX, l'uomo ha detto: "Abbiamo inviato venerdì un’offerta vincolante per rilevare la Sampdoria. Siamo pronti a procedere per chiuderla. Abbiamo trovato ieri l’accordo con le banche, per il pagamento integrale di tutti i loro crediti". E ancora: "Oltre a questo, siamo pronti a investire subito 55 milioni per la salvezza e il rilancio della società blucerchiata, più altri 20 già disponibili. Inoltre ci sono una serie di investitori istituzionali che stanno esaminando il dossier, interessati ad affiancarci e con i quali siamo in stretto contatto".