Sampdoria, Conti: “Mio gol come una rinascita”

L'esterno ha trovato la rete in Coppa Italia contro la Juventus

Niente da fare per la Sampdoria in Coppa Italia. Nel match valido per gli ottavi di finale del torneo, la formazione blucerchiata si è arresa per 4-1 ai bianconeri. Inutile la rete di Andrea Conti, almeno ai fini del risultato. L'esterno, fresco nuovo acquisto in casa dei liguri, ha comunque potuto gioire per il suo gol. Una marcatura che lui stesso spera possa segnare un nuovo inizio dopo le ultime stagione sfortunate vissute.

GARA - Ai canali ufficiali del club sampdoriano, Conti ha detto: "Come è stato giocare titolare? Mi son sentito bene, era tanto tempo che non giocavo soprattutto in campionato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una grande squadra, tra le più forti in Italia. Abbiamo cercato di fare il possibile nonostante tutte le vicissitudini di questi giorni", le parole dell'esterno. "Cerchiamo di tornare a casa con qualche consapevolezza in più".

RINASCITA - "Il gol? Non mi ricordavo più come si faceva (ride ndr). Quasi non ci ho fatto più caso. Non ho esultato. Sono contento, ne ho passato tante in questi anni. Spero per me sia come una rinascita. Ci abbiamo provato sul 2-1 e se avessimo pareggiato poteva nascere un'altra partita. Però, ripeto, abbiamo affrontato una grande squadra. Bisogna capitalizzare le occasioni che si hanno in questo tipo di gare. Purtroppo poi è andata a finire male".