Sampdoria, la madre di Radrizzani: “Ai tifosi blucerchiati posso dire una cosa…”

A Il Secolo XIX, come riportato da sampnews24, la signora Adriana, madre dell'imprenditore, ha spiegato: "Vi faccio ridere, abbiamo mangiato insieme ma io le informazioni su di lui le leggo sul telefonino. È una vita che va così: io non gli faccio domande, lui non mi dice niente, e alla fine le cose le so solo quando si sono concluse", il commento della donna. "Oppure quando me le dice suo fratello".