Sampdoria, ladri in casa di Rincon: circa 100 mila euro di refurtiva

La Sampdoria non sta vivendo un momento facile, sia sotto l'aspetto societario che sul campo. Una "sfortuna" che si abbatte ora anche per situazioni extra calcio con Tomas Rincon vittima di un furto nella propria abitazione.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per il centrocampista blucerchiato, dopo l’espulsione contro il Napoli nell’ultima gara di campionato, è arrivata un'altra brutta notizia. El General ha subìto un furto nella sua casa genovese. Il bottino è decisamente elevato in quanto si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro. A quanto pare, oltre ad una cifra importante in contanti che il giocatore teneva nella sua abitazione, sarebbero stati portati via alcuni orologi di valore e vari gioielli.