Sampdoria, l’ex Volpi: “In D non avrebbero senso di esistere”

SENZA SENSO - Volpi, ex anche del Brescia, ha commento la possibile gara tra Samp e Rondinelle in B il prossimo anno spiegando la sua visione: "Una sfida di vertice l’anno prossimo in B (tra Samp e Brescia ndr)? Me lo auguro, perché significherebbe la salvezza per il Brescia e la risoluzione dei problemi societari dei blucerchiati". E ancora: "Brescia in Serie C e Sampdoria nei dilettanti non avrebbero senso di esistere".