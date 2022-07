Sampdoria-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Secondo appuntamento amichevole stagionale per la Sampdoria in avvicinamento degli impegni ufficiali dell'annata 2022-23 tra la Coppa Italia e il campionato. La formazione di mister Giampaolo affronterà il Parma di Fabio Pecchia questa sera, 16 luglio, alle ore 17. Dopo la vittoria contro il Castiglione , i blucerchiati cercano conferme contro un rivale decisamente più forte.

La sfida tra Sampdoria-Parma non verrà trasmessa da nessuna emittente ufficiale in tv perché non sono stati acquisiti i diritte della gara. Ad ogni modo gli appassionati blucerchiati e gialloblù potranno vedere il match grazie a Primocanale. Infatti, la partita amichevole sarà trasmessa in diretta esclusiva, a partire dalle ore 17, sulle piattaforme di Primocanale anche in streaming sul sito primocanale.it, sulla pagina Facebook di Primocanale ufficiale e Primocanalesport e naturalmente anche in televisione (con replica alle ore 21).