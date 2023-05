Sampdoria, rischio penalizzazione nel prossimo campionato

L'anno in corso davvero terribile per la Sampdoria e, in caso di mancato fallimento, i problemi potrebbe continuare anche nella prossima stagione. Infatti, se la società non onorerà il pagamento della trimestrale gennaio-marzo entro il 31 maggio sarà penalizzata con meno due punti in classifica. Questo lo scenario che è stato sottolineato da Il Secolo XIX ripreso da diversi media liguri che si occupano delle vicende blucerchiate.

Essendo la squadra di Stankovic ultima a 17 punti, con la retrocessione quasi matematica in Serie B, la sanzione non verrà comminata sul campionato in corso. Il regolamento specifica che la penalizzazione deve essere afflittiva. Ecco perché, in tal senso, la Sampdoria rischia di doverla scontare nel prossimo campionato che la vedrà probilmente protagonista in Serie B. Resta inteso che, in caso di fallimento, con ripartenza dalla Serie D, la penalizzazione non sarà attribuita in quanto a iscriversi non sarà la Sampdoria con il numero di matricola 45950 ma una nuova società.