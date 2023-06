Ora che la Samp è salva, poi, l'ex portiere ha aggiunto: "Sono molto contento: la Sampdoria non meritava di finire in Serie D. Sarebbe stato tragico un fallimento della nostra Samp, da cui abbiamo avuto tanto e a cui abbiamo dato tanto. Per noi ex giocatori, soprattutto quelli dell'era Mantovani, sarebbe stato terribile", le parole riprese da TMW.