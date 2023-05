Sampdoria venduta a Radrizzani, Mancini dedica un pensiero a Vialli

La Sampdoria è stata ceduta. Prima l'annuncio di Ferrero, poi la conferma da parte del duo Radrizzani-Manfredi. Una notizia bellissima per l'ambiente blucerchiato che temeva il peggio con lo spettro del fallimento e della ripartenza dalla Serie D. Per fortuna le cose sono andate a buon fine e anche un tifoso illustre come il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha voluto esultare con tanto di messaggio emozionante ad un altro bluerchiato doc, il compianto Gianluca Vialli.