Sassuolo-Inter, probabili formazioni e dove vedere l’amichevole

Dopo il successo per 2-0 contro la Reggina, l' Inter giovedì 29 dicembre alle ore 17 scenderà in campo per l'ultima amichevole del 2022 contro il Sassuolo. Si gioca al Mapei Stadium dove i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno quelli di Alessio Dionisi prima della ripresa degli impegni ufficiali del 4 gennaio in campionato (big match contro il Napoli per i nerazzurri).

Sassuolo-Inter, le ultime

Ultimo appuntamento per entrambe le squadre per mettere minuti sulle gambe e prepararsi al meglio per la ripresa del campionato di Serie A. Il Sassuolo dovrebbe affidarsi al tridente composto da Berardi, Pinamonti, ex della sfida, e Laurienté con Frattesi in mezzo al campo insieme alla regia di Henrique. Tra i pali il solito leader Consigli con Ferrari davanti a lui assieme a Toljan, Ferrari, Ayhan, Rogerio. L'Inter si schiererà con Onana tra i pali mentre in attacco dovrebbe toccare a Dzeko con Lukaku considerando che Lautaro Martinez dopo il Mondiale vinto con l'Argentina non si è praticamente allenato in questo periodo. In mezzo al campo ci sarà spazio per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco che dovrebbero agire sulle corsie esterne.