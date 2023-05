Serena e la Champions: “Favorita nel derby? Ho cambiato idea e…”

Il grande ex calciatore ha commentato ciò che potrebbe accadere nelle semifinali di Champions League soprattutto tra Inter e Milan.

La settimana del derby di Champions League tra Inter e Milan è iniziata. Grande attesa per la semifinale d'andata del torneo. A commentare cosa potrebbe accadere è stato Aldo Serena ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport.

COMMENTO - "Il nostro campionato è stato rivalutato dalle squadre arrivate nelle semifinali di Coppa. Il derby sarà uno spettacolo anche vedere uno stadio tutto colorato di rosso, blu e nero", ha detto Serena. Sulla favorita: "Favorita nel derby? Fino a quindici giorni pensavo che il Milan avesse trovato l’alchimia giusta anche tra i suoi uomini migliori, ma negli ultimi giorni direi più Inter che nelle ultime giornate ha trovato la condizione migliore". Non manca un parere anche sulla possibile finale. "Devo dire che in partita secca si può giocare, ma Real Madrid o City sono due montagne da superare anche perché sono più abituate a certi momenti soprattutto in panchina con Ancelotti e Guardiola".