Inter, Inzaghi verso il derby di Champions: un solo dubbio

Il Milan ha battuto la Lazio, l' Inter ha fatto lo stesso con la Roma, per giunta con lo stesso punteggio. Ci sono le giuste premesse per un derby di Champions League da urlo. Ed è proprio in vista della super sfida di mercoledì 10 maggio che il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi pare avere un solo dubbio.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, davanti a Onana ci saranno i tre difensori Darmian, Acerbi e Bastoni. Quest'ultimo è uscito leggermente acciaccato dall'Olimpico ma non sembra destare particolari problemi.

Se in attacco le scelte sembrano andare su Dzeko e Lautaro Martinez con Lukaku inizialmente in panchina, è il centrocampo il reparto "da decifrare". Il dubbio di Inzaghi è proprio qui. Dumfries ci sarà, Dimarco idem sul lato opposto. In mezzo Barella è certo, come lo stesso si può dire di Mkhitaryan. Da capire, invece, chi ci sarà tra Brozovic e Calhanoglu.