Serena: “Lukaku? Bastava dire la verità. Sconcertano certe sue parole…”

E ancora: "Credo che il fatto di non aver giocato da titolare la finale di Istanbul sia stata una delusione forte. Gli è stato preferito Dzeko che poi è anche stato ceduto. Legittimo rimanerci male, così come la velocità con cui due stagioni prima era stato venduto, a suon di milioni di euro, al Chelsea. È stato un professionista e non ha battuto ciglio, però poi i conti tornano sempre. Non mi sorprende dunque che adesso voglia la Juve, nè giudico. Dal punto di vista umano lo capisco. Il vulnus è un altro: non doveva sparire per una settimana. Bastava dire la verità".