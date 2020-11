Sergio Ramos dopo i due rigori sbagliati: “Non sono gli errori che ci definiscono, ma come ci prepariamo ai prossimi obiettivi”

Due rigori falliti nella stessa partita. Incredibile, soprattutto se a calciarli è uno specialista come Sergio Ramos. Anche i migliori sbagliano e il capitano del Real Madrid e della Spagna lo ha fatto contro la Svizzera fermando la sua incredibile striscia di penalty realizzati a quota 25.

Ci ha pensato su tutta la notte e poi, attraverso un messaggio pubblicato sui social, El Gran Capitan ha chiesto “scusa” a modo suo. Guardando avanti, sempre a testa alta.

Sergio Ramos: il messaggio social

“Ora è il momento di resettare. Pensare a vincere a Siviglia”, ha detto Sergio Ramos facendo riferimento al prossimo impegno casalingo delle Furie Rosse in casa contro la Germania. “Non sono gli errori a definirci, ma ìl modo in cui ci si prepara per raggiungere i prossimi traguardi”.

Parole da vero leader per il centrale spagnolo che nella sua carriera ha sicuramente affrontato diversi momenti anche complicati e che non si farà certo abbattere da due rigori falliti. E anche il ct Luis Enrique ne è convinto…