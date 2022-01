Sergio Ramos, lutto in famiglia: addio al suo amato cane Jagger

Il difensore spagnolo ha salutato il suo bel pastore tedesco

Non sono settimane semplici per Sergio Ramos, sia dal punto di vista sportivo che umano. Il difensore spagnolo del Paris Saint-Germain, infatti, aveva chiuso il 2021 con un'espulsione in quattro minuti nel match contro il Lorient che aveva generato molte polemiche e commenti negativi da parte dei fan parigini. E il 2022 non è iniziato certamente meglio.